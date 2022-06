IGLESIAS. Una piccola piantagione di marijuana è stata scoperta a Portoscuso dagli agenti del Commissariato di Iglesias. In manette per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio sono finiti due fratelli di 53 e 60 anni, sequestrate numerose piante e quasi 4 chili di cannabis pronta per essere venduta. Seguendo una precedente indagine antidroga, i poliziotti hanno perquisito il terreno in cui si trova un edificio di proprietà dei due fratelli e hanno trovato nascosta nella vegetazione un'area con 31 vasi di piante di marijuana, dai 50 centimetri al metro e mezzo di altezza, e numerose infiorescenze.

Recuperati anche 530 grammi di marijuana pronta per essere spacciata e il materiale per confezionare le dosi. Nella casa del 53enne sono stati poi sequestrati altri 3 chili e 200 grammi dello stesso stupefacente, bilancini di precisione e tutto il materiale per il confezionamento. Ai due fratelli sono stati concessi i domiciliari in attesa del processo. (Ansa).