Piano urbanistico e non solo: ecco le sfide del rinnovato consiglio comunale a Narbolia

Narbolia

Il sindaco Vargiu: “Nei prossimi giorni definiremo la Giunta”

A Narbolia sono stati già proclamati eletti il confermato sindaco Gian Giuseppe Vargiu e gli 11 consiglieri che lo accompagneranno per i prossimi cinque anni.

Si tratta di Ambrogio Baghino noto Bobo, Marcella Cocco, Andrea Esposito noto Ciro, Gianluca Firinu, Stefano Antonio Marongiu, Cristina Piredda, Tiziana Pisanu, Salvatore Porcedda noto Tore, Enrico Spano, Ada Tola e Bruno Vargiu. A causa della mancanza di candidati un seggio non è stato assegnato.

“Definiremo la Giunta nei prossimi giorni”, ha dichiarato Vargiu, “ci metteremo in moto subito”.

Il sindaco ha voluto ringraziare gli elettori. “Il paese ha risposto positivamente al voto”, ha detto il primo cittadino, “un ringraziamento va ai consiglieri, ai vecchi e ai nuovi. Anche chi non si è ripresentato è rimasto vicino al gruppo e ha collaborato con noi”.

Tanti gli obiettivi in agenda. “Il piano urbanistico è pronto per il passaggio in aula”, ha sottolineato Vargiu, “e ci impegneremo a rimettere a disposizione della scuola elementare la palestra, interessata nei giorni scorsi dal cedimento di una limitata porzione del solaio. Inoltre, andremo avanti con gli studi del piano idrogeologico. Tra le novità c’è l’ecocentro, ormai avviatissimo, un servizio che non era presente nel nostro paese”.

Mercoledì, 31 maggio 2023