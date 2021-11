L’atto della programmazione per la definizione delle autonomie scolastiche e dei servizi per le scuole di ogni ordine e grado, ribadisce l’opportunità della riduzione della soglia minima del numero di alunni necessario per l’assegnazione di un dirigente scolastico e di un direttore dei servizi amministrativi, passando dai 600 alunni a 500 alunni e dai 400 alunni ai 300 alunni per i comuni montani e le isole minori.

Già concessa per l’anno scolastico in corso, è stata richiesta anche per il prossimo anno la deroga per l’assegnazione di un dirigente scolastico per l’istituto comprensivo di Ghilarza, nonostante il basso numero di alunni.

Alfonso Marras

La deroga a tali limiti, così come spiegato dall’assessore Biancareddu, già concessa lo scorso anno alla luce dell’emergenza per il Covid-19, è stata quindi formalmente richiesta, anche per l’annualità 2022-2023, al Ministero dell’Istruzione. L’esponente della giunta regionale auspica, così come sollecitato anche dal consigliere del Pd Piero Comandini, il coinvolgimento e il sostegno dei parlamentari eletti in Sardegna, affinché la proposta possa essere inserita in norma, magari in sede di approvazione della legge di Stabilità.

Gli istituti che non rispettano i limiti dei 500 e 300 alunni sono complessivamente 25. L’unico istituto in provincia di Oristano è quello di Ghilarza, che ha sedi anche a Sedilo. Sono 12 quelli in provincia di Cagliari (DDS Is Mirrinios; CD via Castiglione; IIs Atzeni di Capoterra; IC Carbonia, ITC Mattei di Decimomannu, IC Guasila; Pitagora di Isili; Ic Mandas di Mandas; Istituto comprensorio di Narcao; IC Santadi; IC Settimo San Pietro; Ic Siliqua); 7 in provincia di Nuoro (IIS Businco di Jerzu; IC Orani; IC Orgosolo; IC Orotelli; IC Motzo Silanus-Bolotana; IC Tertenia; IC Villagrande); 5 in provincia di Sassari (IC Arborea di Castelsardo; IC Osilo; IC San Teodoro; IC Sennori e IC Usini).