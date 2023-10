Piano particolareggiato, non vincoli ma un impegno collettivo per far rinascere il centro di Cabras

Cabras

Ieri la presentazione da parte del gruppo di lavoro, presto lo sportello per i cittadini

“Abbiamo scelto di adottare velocemente il Piano particolareggiato con l’obiettivo di mettere subito a disposizione dei cittadini e dei tecnici le schede degli immobili su cui impiantare in termini concreti le osservazioni di tutti. Seguirà l’apertura di uno sportello a disposizione della cittadinanza. Abbiamo grandi aspettative per questo piano, di cui Cabras ha forte bisogno”. Con questa parole il sindaco di Cabras Andrea Abis ha aperto la prima assemblea di partecipazione pubblica sul Piano particolareggiato del Centro matrice di Cabras e Solanas.

L’incontro è stato organizzato dall’amministrazione per dare avvio al processo di presentazione e approfondimento, prima dell’approvazione definitiva dello strumento urbanistico adottato dal Consiglio comunale lo scorso maggio.

A illustrare la proposta è stato l’ingegner Francesco Licheri, che lo ha definito un vero e proprio “piano del patrimonio urbano di Cabras e Solanas”. Assieme a lui, due collaboratori del team, l’architetto Marta Ibba e il pianificatore Giuseppe Zingaro.

“Si è abituati a considerare un piano urbanistico come un insieme di regole, infatti un tempo la corretta definizione per questo strumento era quella di piano regolatore. Negli anni si è osservata la criticità di questo tipo di approccio, perché veniva smarrito l’aspetto principale: una comunità vincolata a una serie di regole come può rigenerare un centro storico? Si tratta invece di un progetto dinamico, qualcosa che dobbiamo costruire insieme”, con questa introduzione Francesco Licheri ha parlato di valorizzare e di rendere abitabile il patrimonio di Cabras.

Gli obiettivi generali sono quelli di riqualificare l’offerta abitativa, il patrimonio edilizio, rendendolo compatibile con l’uso. Non si tratta dunque di una tutela passiva.

“Abbiamo degli obiettivi importanti perché il piano si deve abbinare agli altri due strumenti, il Pul e il Puc, e vogliamo costruire una sinergia tra di essi, perché governeranno la cornice dello sviluppo socio economico di Cabras. Il Puc dovrà recepire i piani attuativi del centro storico con particolare attenzione per i piani di rigenerazione urbana orientati al riuso degli immobili, degli spazi pubblici, della mobilità, delle aree di sosta che dovranno nascere. Il buon governo del centro matrice deve essere quindi accompagnato da un ragionamento urbanistico e non solo strettamente regolatorio in estetico ed edilizio”, ha aggiunto il sindaco.

Grande la partecipazione da parte dei cittadini e dei tecnici, che hanno attentamente seguito la relazione esplicativa del gruppo di lavoro dei progettisti e hanno posto le prime domande, avviando un dibattito che definirà con sempre maggiore qualità il Piano.

Questo incontro sarà seguito da momenti di approfondimento tecnico per i professionisti: venerdì 13 ottobre dalle 10 alle 13 e mercoledì 18 dalle 16 alle 19 all’Ufficio tecnico in via Dante, al 2° piano.