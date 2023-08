Piano particolareggiato del centro matrice, a Cabras due mesi per le osservazioni

Cabras

Il contributo dei cittadini prima dell’approvazione definitiva

A partire da giovedì scorso, dopo la pubblicazione sul Buras, è possibile presentare al Comune di Cabras le osservazioni sul Piano particolareggiato del centro matrice, adottato a maggio. Gli elaborati sono disponibili sul sito del Comune già da diverse settimane, ma ora partono i tempi formali successivi alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Sardegna. Per 60 giorni chiunque sia interessato potrà partecipare alla consultazione prima dell’approvazione definitiva del piano, utilizzando il modulo online (Piano particolareggiato di Cabras e Solanas – Comune di Cabras).

“Si tratta di un percorso lungo e complesso che richiede molta attenzione e che ci porterà all’approvazione definitiva. Il piano”, ha dichiarato il sindaco Andrea Abis, “rappresenta un obiettivo importante che Cabras non ha mai centrato fino a oggi. Uno strumento fondamentale per la pianificazione urbanistica ed edilizia di quella parte dell’abitato compresa nel perimetro di antica formazione, che punta alla salvaguardia dei valori storici, culturali e paesaggistici di Cabras e Solanas ma deve guardare a percorsi più ampi di riqualificazione e rigenerazione urbana”.

Lo strumento è costituito da circa 1.500 schede, una per ogni edificio che si affaccia sul centro matrice, corredate da una guida di indirizzi coerenti. Per ognuno è stata identificata la datazione, considerando come storico ogni edificio sorto prima del 1950, e sono state realizzate due tabelle indicative: quella contenente le prescrizioni da seguire in vista di un intervento edilizio e quella che suggerisce delle indicazioni, come una sorta di vademecum di consigli utili per un migliore risultato dell’operazione.

“La popolazione non deve preoccuparsi”, ha chiarito l’assessore ai Lavori pubblici Enrico Giordano, “concorderemo una serie di incontri dopo Ferragosto per chiarire gli aspetti metodologici con i progettisti del piano e recepire eventuali osservazioni che potranno migliorare quanto adottato. Dopo che saranno apportate le opportune modifiche e avremo a disposizione uno strumento con un più alto grado di definizione, coinvolgeremo le autorità competenti per recepire le loro osservazioni. La strada da percorrere non è breve ma il cammino è ormai intrapreso”.