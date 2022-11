Da ora e fino al 31 gennaio – date oltre la quale il piano sarà sospeso per non mettere a rischio la fase riproduttiva di altre specie che popolano le zone umide – potranno essere abbattuti fino a 462 esemplari degli oltre 4.600 cormorani censiti a gennaio 2021 nei compendi ittici della provincia.

Il corso era diviso in moduli e ha fornito informazioni sul contesto ambientale, biologia ed etologia dei cormorani, ruolo dei cormorani come predatori, e su aspetti igenico-sanitari.

La giornata di formazione riconosciuta dall’Ispra è stata organizzata dal settore Ambiente e Attività produttive della Provincia di Oristano, diretto da Raffaele Melette. Al termine un esame, che permetterà ai corsisti di partecipare al piano triennale per la riduzione del numero dei cormorani nell’Oristanese, per dare respiro al settore ittico.

Lezioni sui primi moduli del corso

I partecipanti al corso

Fonte: Link Oristano

