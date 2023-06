Piana della Nurra, stop all'uso delle acque reflue nei campi - Sardegna

(ANSA) - ALGHERO, 29 GIU - Da lunedì scorso le aziende agricole della Nurra non possono più contare sulle acque reflue depurate immesse in rete dall'impianto di San Marco, ad Alghero.

E non potranno farlo per almeno altri 15 giorni, fino a quando Abbanoa non avrà aggiornato i piani di gestione adeguandoli alle norme europee. In mancanza di questo adeguamento, il Consorzio di bonifica della Nurra, nel rispetto delle leggi comunitarie, ha sospeso il conferimento delle acque reflue alle aziende.

Un problema non solo per gli agricoltori, ma anche per la stagione turistica algherese. Le acque depurate a San Marco, se non immesse nella rete irrigua del Consorzio, finiscono nella laguna del Calich e quindi nel mare, causando il fenomeno della cosiddetta 'marea gialla'. Oggi in un vertice cui hanno partecipato il sindaco di Alghero Mario Conoci, il presidente di Abbanoa Franco Piga, il presidente del Consorzio della Nurra Gavino Zirattu e un rappresentante della Provincia di Sassari, è stato assicurato che i piani di gestione aggiornati saranno pronti entro metà luglio.

Nel frattempo però, il Consorzio non ha intenzione di violare le leggi: "Riattiveremo il conferimento delle acque reflue depurate un attimo dopo il ricevimento dei piani di gestioni aggiornati secondo le norme europee - spiega il presidente Zirattu - Farlo prima sarebbe una violazione, oltre che un rischio per le aziende e per i consumatori finali dei prodotti agricoli. Da tempo avevo segnalato questa scadenza e le problematiche connesse. Evidentemente non è bastato".

Se i piani di gestione non saranno adeguati, per gli agricoltori si paventa il rischio siccità: gli invasi del nord Sardegna sono tutt'altro che colmi, e in estate le acque reflue depurate possono rappresentare la salvezza per la coltivazione dei campi. Il sindaco di Alghero, che si è attivato per cercare una soluzione rapida, non molla la presa. "Sarà mia cura vigilare attentamente - assicura Conoci - affinché si definisca rapidamente il piano di sicurezza, così da evitare l'eccessivo sversamento di reflui sulla laguna del Calich che avrebbe effetti dannosi sulle spiagge della Riviera del Corallo".

(ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna