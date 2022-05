CAGLIARI. Non ci saranno conseguenze dirette sulla raffineria Saras di Sarroch, alle porte di Cagliari, rispetto all'embargo del petrolio russo deciso in sede Ue come ulteriore sanzione per l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe di Putin. La raffineria sarda, tramite il presidente del Cda Massimo Moratti, infatti, già da marzo 2022 aveva annunciato la scelta di non volersi più rivolgere al mercato russo, pur «con sacrifici importanti».

«Saras in generale, per motivi tecnico-economici, ha sempre usato poco grezzo russo», aveva detto Moratti subito dopo l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e del bilancio di sostenibilità del gruppo al 31 dicembre 2021. Più recentemente, il 16 maggio scorso, nella nota successiva al via libera al resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022, si legge che «dopo lo scoppio del conflitto russo ucraino, progressivamente, la maggior parte degli operatori europei del settore (inclusa Saras) ha scelto di boicottare l'export russo, anche alla luce del rischio dell'introduzione di sanzioni, e di rivolgersi ad altri paesi produttori». (ANSA).