Peste suina: abbattuti 60 animali allo stato brado a Urzulei

(ANSA) - CAGLIARI, 14 SET - Prosegue senza sosta l'attività dell'Unità di progetto per l'eradicazione della Peste suina africana. A Urzulei, nel corso delle consuete operazioni di ricerca e depopolamento di suini bradi illegali, le squadre composte da personale del Corpo forestale, di Forestas, Asl e Istituto zooprofilattico, in collaborazione con la questura di Nuoro, sono stati catturati e abbattuti 60 capi non registrati all'anagrafe zootecnica e per i quali non è stato possibile risalire al proprietario.

Gli animali, privi di tracciabilità e di controlli sanitari, erano destinati al mercato illegale di prosciutti e prodotti di salumeria, e avrebbero potuto costituire un rischio alto per la sicurezza alimentare dei consumatori. Inoltre si tratta di suini che vivevano in contesti marginali in condizioni davvero critiche, denutriti e sofferenti anche per la scarsa presenza di acqua senza alcun rispetto per il benessere animale, alcuni sottoposti a interventi cruenti come la castrazione e con probabile utilizzo incontrollato di farmaci.

"L'accelerazione impressa negli ultimi anni nelle attività di contrasto alla peste suina - commenta il presidente della Regione, Christian Solinas - è sotto gli occhi di tutti e ha ottenuto un pieno riconoscimento da parte delle Istituzioni europee. Il coordinamento dell'Unità di progetto, e il lavoro di tutti gli operatori impegnati quotidianamente sul campo, è stato ed è decisivo e ci consente di guardare al futuro con ottimismo dopo tanti sacrifici. Siamo stati capaci di modernizzare la campagna di eradicazione apportando tutti quei correttivi che si sono resi necessari per arrivare a definire un percorso certo verso la fine dell'embargo alle carni suine, un risultato mai raggiunto in precedenza. La Sardegna è diventata un esempio virtuoso per altre regioni che oggi devono fare i conti con la diffusione del virus". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna