Intanto i carabinieri del reparto investigativo del comando di via Nuoro hanno avviato gli accertamenti sull’accaduto, basandosi su quanto raccontato racconto della persona ferita. Il quarantenne selargino, che si trovava in una zona frequentata da omosessuali, sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto che lo avrebbe invitato ad appartarsi con lui in un boschetto poco distante. Una volta raggiunto il posto, sarebbero spuntate dal buio almeno altre due persone e tutte assieme avrebbero aggredito il malcapitato quarantenne con calci e pugni. Poi si sarebbero allontanati lasciando a terra la vittima pesta e sanguinante al volto. Una telefonata anonima al 112 ha fatto accorrere i carabinieri, adesso impegnati a individuare gli aggressori.(l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna

