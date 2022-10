Ghilarza

Successo dell’atleta in Albania

Tre medaglie d’oro per il pesista di Ghilarza Sergio Massidda, che sale sul gradino più alto del podio ai Campionati Europei Junior in corso in Albania.

L’Azzurro ha trionfato nella categoria fino a 61 kg, con un totale di 280 kg. Per lui anche l’oro di strappo con 125 kg e l’oro di slancio con 155 kg.Un bis per Massidda, già tre volte Campione del Mondo Youth e Junior, che lo scorso anno aveva conquistato il titolo Continentale in Finlandia con gli stessi kg di totale (126 + 154).

L’Atleta sardo del CS Esercito fa gara a sé: nello strappo è salito in pedana per ultimo con 125 kg, con i suoi avversari indietro di 5 kg. Non sono andate invece le altre due prove a 131 e a 132.

Stesso iter nello slancio: con il greco Konstantinos Lampridis, il migliore dei suoi avversari, fermo a 143 kg, Massidda è entrato in gara dichiarando 148 kg. Sbagliati i primi, non ha fallito invece il secondo tentativo, per poi mettersi alla prova con 155, sollevati con classe e tecnica.

Il medagliere azzurro sale così a quota 10 (7 ori + 3 bronzi), dopo solo 4 gare degli Azzurri.

Lunedì, 17 ottobre 2022