In base al programma preliminare, Massidda salirà in pedana alle 18 del 3 maggio.

Sergio Massidda, categoria 61 kg, arriva all’appuntamento come due volte campione del mondo juniores. L’azzurro del CS Esercito ha conquistato il primo titolo nel 2019 – quando vinse sia nello Youth che nello Junior, ma nella categoria 55 kg – e poi nel 2021 a Tashkent. A settembre 2021 è poi andato a prendersi anche il titolo europeo (sempre juniores) in Finlandia, dove ha chiuso con un tris di ori.

Il giorno seguente sarà la volta di Viola Valoggia. L’azzurrina – che per la prima volta gareggia in una nuova categoria, passando dalla 59 alla 55 kg – è reduce dall’argento ai Campionati italiani assoluti e dal 2° posto all’EU Cup.

Per primo, il 2 maggio alle 15, salirà in pedana La Barbera, nella categoria 55 kg: con un best total di 223, punta a migliorare il suo quarto posto dei Mondiali 2021 a Tashkent, in Uzbekistan.

Da Ghilarza alla Grecia per conquistare il terzo titolo iridato. Due volte campione del mondo juniores e con tre ori europei al collo, Sergio Massidda è partito questa mattina con la nazionale italiana verso Heraklion: dal 2 al 10 maggio sull’isola greca di Creta si disputeranno i Campionati mondiali per la categoria Juniores.

La nazionale italiana juniores di pesi ai Mondiali in Grecia

