Peschereccio nel mare vietato di Capo Carbonara, stoppato e multato dalla guardia costiera

La Guardia Costiera di Cagliari, nell’ambito delle attività mirate a contrastare illeciti in materia di pesca, ha individuato e sanzionato, nella notte scorsa, un peschereccio a strascico all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara, intento al transito in area nella quale la navigazione è vietata. In tarda notte i militari, a bordo di un’unità navale del Corpo, hanno fermato il peschereccio contestando la navigazione in zona non consentita ed hanno altresì rilevato irregolarità nella composizione dell’equipaggio ingiungendo, pertanto, l’interruzione dell’attività di pesca ed il ritorno in porto a Cagliari. Il divieto di transito per unità e, in particolare, per pescherecci all’interno dell’Area Marina Protetta è sancito dalla legge quadro sull’istituzione delle Aree Marine Protette (L.394/91), la quale dispone che in esse “sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell’area” tra le quali rientra appunto la navigazione.