Peschereccio in panne, a bordo c’erano 18 tunisini. Tre di loro sono finiti in cella

Domus de Maria

Operazione della Guardia di finanza a Cala Cipolla

Un peschereccio con il motore in panne è stato rintracciato dalla Guardia di finanza vicino alla costa di Cala Cipolla, a Domus de Maria. Si pensa che fosse stato abbandonato dai 18 migranti tunisini fermati subito dopo lo sbarco dal personale del Reparto operativo aeronavale delle Fiamme gialle e poi accompagnati nel centro di prima accoglienza di Monastir, grazie all’intervento dei carabinieri.

Ma per tre componenti del gruppo più tardi si sono aperte le porte del carcere di Uta: secondo gli indizi raccolti dagli investigatori, non erano migranti ma gli scafisti che avevano condotto il peschereccio fino alle coste sarde. L’accusa è favoreggiamento all’immigrazione clandestina. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Cagliari.

È probabile che i trafficanti volessero giungere nei pressi di Cala Cipolla per sbarcare i migranti irregolari e fare rientro in Tunisia. Questa ipotesi è avvalorata dall’eccessiva quantità di carburante ancora a bordo, sia nel serbatoio principale che stivato in numerose taniche di scorta. Ma il guasto al motore ha fatto saltare i piani.

Alla vista delle forze di polizia, i tre arrestati sono stati costretti ad abbandonare l’imbarcazione dopo un maldestro ancoraggio, per poi cercare di confondersi tra gli altri connazionali.

Successivamente, i finanzieri hanno recuperato e sequestrato il peschereccio, rilevando elementi fondamentali per ricostruire la dinamica dello sbarco e per consentire l’arresto dei presunti trafficanti.

Lo sbarco è stato effettuato con una metodologia diversa rispetto a quella rilevata negli ultimi anni, generalmente eseguiti impiegando fatiscenti e pericolose barche di pochi metri con piccoli motori fuoribordo, condotte dagli stessi migranti.

Mercoledì, 2 agosto 2023