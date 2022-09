Pesce non tracciato in ristoranti Olbia,36mila euro di multe - Sardegna

(ANSA) - OLBIA, 01 SET - Cinquanta kg di pesce sequestrato e 36mila euro di sanzioni inflitte a pescatori, ristoratori e commercianti che non hanno rispettato le norme sulla tracciabilità dei prodotti ittici. È il bilancio dell'operazione "Ondina", conclusa lo scorso 28 agosto dalla Guardia Costiera di Olbia finalizzata proprio alla verifica del rispetto della normativa sulla tracciabilità del prodotto ittico nei ristoranti, per tutelare i consumatori finali contro eventuali frodi in commercio, scongiurando l'inserimento nel circuito commerciale di specie provenienti dalla pesca illegale.

L'operazione Ondina ha anche esteso i controlli ai pescatori subacquei professionali, sulla pesca sportiva e ricreativa e sulla pesatura allo sbarco. I militari hanno effettuato circa 380 controlli e 92 ispezioni su tutto il territorio del nord Sardegna, tra ristoranti, pescherie e motopesca, contestando 12 verbali ed elevando le sanzioni amministrative, sequestrando il prodotto ittico, di dubbia provenienza. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna