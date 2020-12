Pesce fresco di qualità a prezzi da ingrosso, direttamente a casa tua

Nuova iniziativa della Pescheria Perra Fabrizio

Il buon pesce dei mari oristanesi a prezzi d’ingrosso e addirittura consegnato a casa tua. La Pescheria Perra Fabrizio rilancia. Nella sede delle zona industriale, a ridosso del porto industriale, in via Ginevra, è stato aperto un punto vendita al dettaglio. “Ma con prezzi da ingrosso”, avverte subito Fabrizio Perra, il titolare della società, imprenditore con alle spalle una ultra decennale esperienza che nel settore gli ha assicurato ottime credenziali. “Tutte le mattine offriremo i migliori pesci dei nostri mari, pescati dai nostri pescatori, a costi davvero vantaggiosi. In più chi vuole potrà anche ordinarli e li riceverà direttamente a casa. Eseguiremo le consegne a Oristano e in tutto l’hinterland”.

Nel punto vendita di via Ginevra, in esposizione ogni giorno pesce freschissimo d’acqua di mare e d’acqua dolce; crostacei, cozze e arselle. Ma anche conservati in scatola e surgelati. E ancora bottarga, in baffe o grattugiata, polpa di ricci e gli affumicati: salmone, pesce spada, tonno, spigola, anguilla e muggine. “Sono produzioni genuine e freschissime”, afferma ancora Fabrizio Perra. “I nostri clienti potranno contattarci anche attraverso le piattaforme social, grazie alle quali sarà semplice interagire e comunque li aspettiamo nella nostra sede, dove potranno vedere e apprezzare ancora meglio la genuinità del nostro pescato”.

La nuova apertura del punto vendita al dettaglio della zona industriale rafforza ulteriormente la rete di vendita delle Pescheria Perra Fabrizio che può contare su un team professionale di collaboratori ormai collaudato, in grado di affiancare il cliente nelle migliori scelte. La Pescheria Perra Fabrizio è presente a Oristano anche all’interno del centro vendita Torre Eleonora del Gruppo Nonna Isa, in via Ricovero, e del Crai Extra di via Cagliari. Aperto dal lunedì al venerdì il mattino dalle ore 8,00 13,00, di pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30. Per prenotazioni e informazioni: Tel. 380 6460564

Fonte: Link Oristano