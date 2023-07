Pesce congelato secondo procedure vietate, nel mirino del Nas un ristorante del centro storico a Cagliari.

Ieri, a Cagliari, i Carabinieri del NAS hanno segnalato all’autorità amministrativa e a quella sanitaria un ristoratore del centro storico. Durante un’attività ispettiva è emerso che all’interno di un frigo congelatore ad armadio erano presenti, allo stato fisico di congelato e posti sottovuoto in confezioni anonime, 4 kg di tranci di ricciola oceanica che erano stati acquistati allo stato fisico di fresco e congelati con procedure vietate e non previste nel manuale di autocontrollo. Il titolare dell’esercizio pubblico non è stato in grado di fornire le schede operative relative al cambiamento dello stato fisico dell’alimento che è stato posto sotto sequestro amministrativo.