Sono stati inoltre sanzionati esercenti intenti a commercializzare prodotto ittico oltre la data di scadenza. L’attività compiuta ha portato alla contestazione di sanzioni per un importo complessivo di circa 22mila euro ed al sequestro di oltre 200 chili di pesce. L’attività di controllo della pesca e della commercializzazione del prodotto ittico da parte delle capitanerie di porto proseguirà nel corso del periodo natalizio durante il quale sarà perseguita l’attività di pesca in zone vietate o di specie protette e la commercializzazione di prodotti privi di documentazione di tracciabilità o di informazioni obbligatorie agli acquirenti.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail