Arbus

Il corpo ritrovato nel litorale di Torre dei Corsari dai militari della Capitaneria di Porto di Oristano

Tragedia nel litorale di Torre dei Corsari, marina di Arbus. Un uomo di 70 anni, Luigi Piras, di Gonnosfanadiga, è annegato dopo essere caduto dagli scogli, probabilmente per un malore (e non in una battuta di pesca subacquea come in un primo momento era stato annunciato).

Secondo quanto si è appreso, è stata la moglie a segnalare la scomparsa dell’uomo.

Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di porto di Oristano, diretti dal comandante Matteo Gragnani, che hanno individuato il corpo e lo riportarlo a riva. Successivamente la salma è stata traferita al Porto di Oristano.

Sono in corso gli accertamenti sull’ennesimo incidente in mare in questa stagione estiva.

Martedì, 20 settembre 2022