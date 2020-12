Pescatori e ricercatori insieme per ripopolare le lagune di muggini Sette cooperative oristanesi coinvolte in un progetto di Sardegna Ricerche e della Fondazione IMC

Nuove tecniche per la riproduzione del muggine sono state studiate dai ricercatori di Sardegna Ricerche e della Fondazione IMC – Centro Marino Internazionale per essere trasferite ai pescatori sardi che aderiscono a “Tecnomugilag”, il progetto nato, appunto, con lo scopo di trasferire le tecnologie per la riproduzione e l’allevamento del muggine alle aziende nell’intento di incrementare la produzione nelle lagune, riequilibrando la produzione rispetto al totale della bottarga trasformata e commercializzata dalle aziende sarde.

A muovere il progetto la diminuzione del muggine nelle lagune dell’isola e il conseguente calo della produzione di bottarga, che hanno sollecitato lo svolgimento di studi e sperimentazioni scientifiche sulla riproduzione in ambiente controllato di questa specie, creando la possibilità di effettuare un’attività di ripopolamento a scopo produttivo negli stagni sardi.

Il progetto “Trasferimento alle aziende operanti in laguna delle tecniche di riproduzione e di allevamento in ambiente controllato di Mugil cephalus” ha visto il coinvolgimento di dodici aziende su tutto il territorio regionale e tra i soggetti attuatori hanno collaborato, oltre alla Fondazione IMC, Agris Sardegna, il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università di Cagliari e il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari.

Il progetto si è sviluppato dapprima in “ambiente controllato”, nei laboratori e nelle vasche del centro di ricerca di Oristano. Successivamente si è spostato nelle aziende coinvolte, dove si è proceduto per fasi. Durante la prima sono stati messi a punto dei protocolli per la riproduzione e per l’allevamento delle larve, sempre in ambiente controllato, e dei piani di lavoro per l’allevamento degli avannotti. Si è poi passati al rilascio in laguna e alla messa a punto del protocollo per il monitoraggio delle condizioni ambientali a fini produttivi e del protocollo per la verifica degli spostamenti, accrescimento e sopravvivenza dei cefali.

Tra le 13 aziende coinvolte, 7 si trovano in provincia di Oristano e sono il Nuovo Consorzio Cooperativa Pontis di Cabras, il Consorzio cooperative riunite della pesca di Terralba, la cooperativa Pescatori Sant’Andrea di Riola, la Cooperativa Pescatori e Molluschicoltori di Cabras la cooperativa Pescatori Santa Giusta di Santa Giusta, la cooperativa Sant’Andrea di Marrubiu e la Società Tharros Pesca di Cabras.

Gli operatori della pesca lagunare sono stati coinvolti con l’obiettivo trasferire le competenze tecnologiche dei ricercatori e sviluppare professionalità interne alle aziende sulle tecnologie di riproduzione controllata dei muggini, per l’allevamento delle prime fasi larvali e il trasferimento delle tecnologie e metodologie di base per il monitoraggio delle condizioni ambientali ai fini produttivi.

Tecnomugilag è uno dei 35 progetti collaborativi promossi da Sardegna Ricerche attraverso il Programma Azioni cluster top-down ed è finanziato grazie al POR FESR Sardegna 2014-2020. I progetti cluster sono attività di trasferimento tecnologico condotte da organismi di ricerca pubblici con la collaborazione di gruppi di piccole e medie imprese per risolvere problemi condivisi e portare sul mercato le innovazioni sviluppate in laboratorio.

Il video di presentazione dei risultati è disponibile sul canale YouTube di Sardegna Ricerche all’indirizzo.

