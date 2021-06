Pescatori di Santa Gilla in agitazione, ultimatum alla Regione: “Bloccheremo le crociere”

A Radio Casteddu, Walter Ricciardini, pescatore: “È un’operazione che a noi non fa piacere fare, però siamo costretti perché è da tanto che stiamo aspettando. Ci dicono che stanno preparando ma il tempo passa e le difficoltà sono sempre le stesse, perciò adesso siamo costretti a compiere azioni eclatanti per farci ascoltare”.

Circa 200 le famiglie interessate: “Ora noi siamo operativi, dovremmo riuscire a commerciare il nostro prodotto, finalmente, con la zona bianca e speriamo bene. Tutto è iniziato dalle alluvioni del 2018, quando la laguna è stata letteralmente sterminata. A tutt’oggi non si è ancora ripresa del tutto, siamo ancora a regime basso come produzione, perché purtroppo la laguna ha avuto una mazzata talmente grande che, ancora oggi, si raggiunge solo il 30/40% del potenziale complessivo.

La Regione ci aveva promesso 400 mila euro per darci un aiuto, per superare i momenti difficili: soldi che non abbiamo mai visto”.

