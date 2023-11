Pescatori bloccati dalle esercitazioni militari in Sardegna, finalmente arrivano i soldi

“I miei collaboratori mi dicono che è una questione di giorni, qualche settimana e gli indennizzi arriveranno. Se non è così li uccido perché la responsabilità è mia”. Scherza così il ministro della Difesa Crosetto rispondendo a chi gli chiede se ci sono e quando arriveranno gli indennizzi ai pescatori che sono stati costretti a fermarsi per consentire le esercitazioni militari nel mare della Sardegna. Un problema che si trascina da mesi ma che, assicura il ministro, sarà risolto in tempi brevi.

“Entro poche settimane dovremmo risolvere tutto ed erogare gli indennizzi, è un problema che non dipende dalla Difesa ma da una somma di decisioni burocratico-giudiziarie. I fondi ci sono e li erogheremo subito”.