Pescatori, attenti alle barriere antistrascico al largo del Sinis: ordinanza della Capitaneria

Cabras

I dissuasori sono stati calati in mare lo scorso inverno, a 35 metri di profondità

Con una ordinanza firmata dal comandante Federico Pucci, la Capitaneria di Porto ha disciplinato il comportamento che dovranno seguire i pescherecci in transito al largo del Sinis, dove lo scorso inverno sono stati posizionati 64 dissuasori per la pesca a strascico illegale.

“Le unità da pesca”, si legge nell’ordinanza, “dovranno prestare particolare attenzione durante la navigazione, con particolare riguardo al posizionamento, anche nelle aree immediatamente adiacenti, di attrezzatura da pesca che possano essere in contatto con i dissuasori”.

L’ordinanza, pubblicata sul sito web guardiacostiera.gov , prevede sanzioni per i trasgressori, i quali “saranno puniti, qualora il fatto non costituisca altro o più grave reato, ai sensi dell’articolo 1231 del Codice della Navigazione”.

Le barriere erano state calate in mare a febbraio dalla ditta Pin, per conto della Tecnoreef, con l’ausilio di un pontone. I dissuasori si trovano a circa 35 metri di profondità sul fondale sabbioso e impediscono l’avanzata di reti trainate su fondale, pratica illegale in aree marine protette, sotto costa e a meno di tre miglia. L’attività rientra all’interno del progetto Saturn – Strutture antistrascico per la tutela e il ripristino naturale nell’Area Marina Protetta.

Il progetto, coordinato dalla Fondazione Medsea insieme al Flag Pescando della Sardegna Centro Occidentale, in collaborazione con l’Amp, è stato finanziato da Argea con fondi Feamp 2014-2020, per un valore di circa 300.000 euro. Si tratta del primo esempio di questo tipo nell’isola.

La zona di mare in cui si trovano i dissuasori si estende per 4,5 miglia verso est dallo scoglio del Catalano, nella zona C dell’Amp. Le barriere sono suddivise in quattro gruppi.