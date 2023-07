Pescatore trova una bomba in mare, porto e spiagge interdette in piena estate a Teulada

Un pescatore trova una bomba, inesplosa, sul fondale del porto di Teulada. Risultato? Stop all’accesso alle spiagge di Portu Tramatzu, S’Ottixeddu e Portu De S’Arena, oltre che nel porto turistico. A deciderlo è stata la guardia costiera con tanto di ordinanza ufficiale. In piena estate, sino a chissà quando, bagni e passeggiate vietati in una zona turistica molto ricercata. E la causa sono, ovviamente, le esercitazioni dei mesi scorsi da parte della Nato. A darne notizia è il sindaco Angelo Milia: “Si comunica che in seguito al ritrovamento di un presunto ordigno nel porto ed alla ordinanza della capitaneria di porto, ci vediamo costretti ad interdire l’accesso alla zona spiagge/porto. Pertanto è stato disposto il blocco della strada all’altezza dell’incrocio tra la strada di Sant’Isidoro e la strada comunale per il porto ( all’altezza “de sa Palazzina”). Ci scusiamo per il disagio, confidiamo nel rientro alla normalità nel più breve tempo possibile”.