Pescatore cade su scogli Arbatax, interviene elisoccorso - Sardegna

Un pescatore sportivo è caduto sugli scogli per un malore battendo la testa stamattina, stamattina nella zona adiacente al porto di Arbatax. L'uomo, che dalle prime indiscrezioni non è in pericolo di vita, ha riportato un trauma cranico e la perdita di conoscenza ed è stato trasportato con l'elisoccorso del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro.

La richiesta di aiuto è stata lanciata da un passante ed è stata raccolta dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Arbatax. Sul posto oltre ai 118 sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a individuare in poco tempo il pescatore tra gli scogli in una zona impervia e fuori mano.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna