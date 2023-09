Pesca, in Sardegna un unico Flag, il più grande d’Italia. “Risorse importanti, idee da condividere”

Cabras

Primo incontro a Cabras sulla strategia di sviluppo locale del Gal Sinis

Amministratori locali, rappresentanti delle associazioni di categoria, di imprese e di agricoltori e pescatori hanno risposto in gran numero all’invito per la presentazione del percorso di progettazione partecipata verso la nuova Strategia di sviluppo locale del Gal Sinis, che coinvolge i comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo San Vero Milis.

L’evento nel Centro polivalente di Cabras – il primo di sette già programmati per le prossime settimane – con lo slogan #ilsinisfasistema – segna l’avvio della fase di coinvolgimento e ascolto del territorio nell’ambito della programmazione europea 2021-2027.

L’iniziativa ha visto anche il contestuale avvio del primo dei tre appuntamenti promossi del Flag Pescando Sardegna centro – occidentale che coinvolge 13 comuni dell’Oristanese oltre Arbus e Guspini, per la definizione della Strategia di sviluppo locale.

In apertura il presidente del Gal Sinis e del Flag Pescando, Alessandro Murana, ha riferito della riduzione richiesta a livello europeo del numero dei Flag sul territorio nazionale. Questo ha determinato la necessità di unire i tre Flag della Sardegna Orientale, Sud Sardegna e Sardegna centro occidentale, in una costituenda associazione temporanea di scopo.

“Questo importante sforzo nel mettere assieme i territori”, ha detto Murana, “scaturisce dal forte senso di responsabilità verso la categoria dei pescatori, per continuare e promuovere ulteriori e positive esperienze, già messe in campo in questi anni dai 3 Flag, ma soprattutto per dare una copertura piena alla progettualità dei pescatori dei differenti territori, evitando che qualcuno possa essere escluso”.

“La sfida è ancora più importante”, ha aggiunto, “perché la Regione Sardegna ha pubblicato – pressoché contemporaneamente – gli avvisi per il finanziamento delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) nell’ambito del FSE+ (formazione professionale) e del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia (sviluppo rurale), insieme al Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Sardegna e del Feampa 2023 – 2027 (pesca e acquacoltura), che finanzieranno i GAL e i FLAG (GAL della pesca) per i prossimi sette anni”.

“Per questo motivo”, dice ancora Murana, “è importante per i territori e in particolare per il Sinis mettere in campo tutte le energie disponibili per definire una strategia condivisa e azioni realmente efficaci, unendo strumenti diversi”.

Concetto ribadito anche dal sindaco di Cabras, Andrea Abis, che ha sottolineato l’importanza di coordinare le misure dei programmi europei e di integrare gli sforzi degli attori locali – istituzioni, imprese e cittadini – per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla nuova programmazione.

La direttrice del Flag Sardegna Sud Occidentale, Nicoletta Piras, ha voluto evidenziare che il “nuovo Gal della pesca comprenderà la costa sud, orientale e occidentale della Sardegna. Saranno le comunità locali le vere protagoniste della costruzione e dell’attuazione di una strategia unitaria di sviluppo locale: un progetto ambizioso che parlerà di ambiente, turismo, innovazione e filiere”.

Tra i temi chiave trattati nell’incontro, la valutazione del programma europeo Leader 2014-2022, con il direttore Cristiano Deiana che ha illustrato lo stato di attuazione del programma 2014-2022, mettendo in luce gli ottimi risultati legati alle azioni di sistema, alla cooperazione e agli interventi degli enti locali a sostegno del sistema produttivo locale e sottolineato la fiducia dei cittadini e degli imprenditori sul ruolo centrale del GAL nello sviluppo del territori.

Si è poi aperto un confronto con i presenti sulle prospettive per la nuova strategia del GAL Sinis dal quale sono emersi numerosi spunti, proposte e idee per favorire la crescita e lo sviluppo del territorio.

Il presidente Murana ha ricordato i risultati ottenuti in questi sette anni di lavoro sinergico tra il GAL Sinis, il FLAG Pescando e il Distretto rurale, testimoniati dalla presenza in sala dei rappresentanti del Terralbese e del Comune di Oristano (con il quale l’Unione di Comuni Costa del Sinis ha sviluppato il progetto finanziato dalla RAS nella programmazione territoriale) e dei FLAG del centro e sud Sardegna, con il quale il territorio si candida a realizzare il FLAG più esteso d’Italia.

Sabato, 30 settembre 2023