Pesca di notte nel golfo di Cagliari, pescatore scoperto e stangato: duemila euro di multa

A seguito di appostamenti ed osservazioni dei movimenti nella zona del canale di via dei Calafati a Cagliari, militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza e del Servizio operativo della Guardia Costiera di Cagliari hanno intercettato un pescatore professionale al rientro da una battuta di pesca subacquea notturna con autorespiratori. L’attività è cominciata giorni addietro, quando, a seguito di movimenti inusuali notati nel porto di Cagliari durante le ore notturne, gli appostamenti eseguiti dai suddetti militari hanno rivelato che il pescatore, assistito da un collaboratore, svolgeva regolarmente attività di pesca subacquea notturna con ausilio di autorespiratore, impiegando anche un’imbarcazione da pesca. Nelle prime ore del 29 novembre, il personale della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera è intervenuto intercettando i due pescatori al termine dell’attività e rinvenendo a bordo dell’imbarcazione il pescato frutto della battuta di pesca illecita. A seguito del servizio di polizia, si è proceduto a sanzionare il pescatore, con 2000 euro, e a sottoporre a sequestro l’attrezzatura impiegata per l’illecita attività composta da due autorespiratori bi-bombola con relativi erogatori, fucili subacquei ed il pescato, poi devoluto in beneficenza a seguito di controllo veterinario che ne ha accertato l’idoneità al consumo. Al pescatore è stata altresì comminata una sanzione disciplinare di sei punti sulla licenza di pesca professionale.