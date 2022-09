Oristano

Mercoledì 28 settembre se ne parlerà anche in una tavola rotonda a Mistras

LegaCoop Sardegna e Università di Cagliari potranno contare anche su un finanziamento di 36 mila euro per completare uno studio sullo stato di salute della popolazione di polpo nel Golfo di Oristano, come base per eventuali azioni verso la sostenibilità della pesca. I fondi sono stati assegnati dalla Fondazione MAVA attraverso l’Ocean Stewardship Fund.

Il progetto – iniziato a luglio 2022 e da concludere a maggio 2024 – deve raccogliere dati sul peso, la lunghezza e il sesso dei polpi catturati nel Golfo di Oristano, insieme a informazioni sull’attività di pesca (come ad esempio il numero di nasse utilizzate e le specie accessorie catturate).

I dati saranno elaborati dal Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente dell’Università di Cagliari, per una valutazione sullo stato di salute della popolazione di polpo che potrà essere poi validata dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM), l’organizzazione della FAO per la gestione della pesca a livello regionale.

“La pesca del polpo nel Golfo di Oristano, già coinvolta nel progetto BluFish che il Marine Stewardship Council sta portando avanti nel Sud Italia e nelle isole, è di fondamentale importanza socio economica a livello locale”, ha detto David Parreno, fishery manager per MSC in Italia. “La valutazione dello stato di salute della popolazione di polpo è un passo molto importante per definire ulteriori linee gestionali, rispetto a quelle già esistenti, da mettere in campo al fine di aumentare la sostenibilità a lungo termine della sua pesca. Il coinvolgimento dei pescatori, delle istituzioni locali e dell’Università è indispensabile e ci auguriamo possa essere una fonte di ispirazione per altre attività di pesca del polpo in Italia”.