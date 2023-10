Pesca: a Terralba una giornata di confronto, condivisione e apprendimento

Terralba

Dall’Anapi le risposta su opportunità e problemi per il rilancio del settore

Una giornata dedicata ai pescatori e alle imprese ittiche, con l’obiettivo di dare una risposta a tutti i dubbi degli operatori del settore, in un’ottica di sensibilizzazione sullo sviluppo sostenibile della pesca. Appuntamento venerdì 13 ottobre con l’evento organizzato da ANAPI (Associazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori della Pesca) a Terralba.

A partire dalle 16, il Museo del Mare si trasformerà in un InfoPoint in cui i pescatori potranno chiedere ogni tipo di informazione e consulenza gratuita relativa ai servizi offerti dall’associazione. Come ottenere licenze, concessioni e qualsiasi tipo di concessione in ambito marittimo; come partecipare a bandi per accedere ai fondi stanziati per il settore della pesca professionale, oppure consulenze per ottenere le certificazioni HACCP volte alla possibilità di somministrare alimenti.

Tutte domande che possono trovare risposte durante l’evento “Confronto, Condivisione, Apprendimento”. L’appuntamento, finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf), rientra nell’ampio Programma nazionale della pesca e dell’acquacoltura 2022-2024.

Il programma al Museo del Mare prevede l’intervento del direttore generale di ANAPI Pesca, Annamaria Mele, del delegato ANAPI Pesca Sardegna Enrico Maragoni, del sindaco di Terralba Sandro Pili e del consigliere regionale Emanuele Cera.

L’occasione è imperdibile sia per le marinerie che per tutti i giovani e le donne che vogliono avvicinarsi al mondo dell’imprenditoria ittica. ANAPI Pesca, infatti, si pone come obiettivo quello di dare nuova vita al settore della pesca, fornendo tutti gli strumenti e le agevolazioni per intraprendere una carriera tanto impegnativa quanto soddisfacente.