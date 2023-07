Personale più che dimezzato al Centro di Salute mentale di Ales – Terralba: gravi disagi per oltre mille assistiti

Ales – Terralba

Problemi anche nei locali, di difficile accesso e senza adeguata climatizzazione

C’è una grave carenza di personale, alla base della protesta e della richiesta di aiuto rivolta nei giorni scorsi da una paziente psichiatrica del Centro di Salute Mentale di Ales a un funzionario impegnato negli uffici del distretto dello stesso paese. La dotazione organica del servizio, a cui fanno riferimento i pazienti del distretto di Ales e Terralba, è infatti ai minimi storici, con la disponibilità di meno della metà degli operatori necessari ad assistere i circa 1300 pazienti in carico al servizio. Al momento anziché i tre psichiatri necessari, una sola specializzata è impegnata ad Ales per tre giorni alla settimana, (il lunedì, il martedì e il venerdì ) e per due giorni a Terralba (il mercoledì e giovedì). Nei due centri operano solo tre infermieri (rispetto ai sei che vi lavoravano nel passato), tre educatori professionali e due terapisti della riabilitazione psichiatrica. Figure che effettuano all’occorrenza anche prestazioni a domicilio. L’organico risente, inoltre, della mancanza di figure fondamentali come quelle degli psicologi e degli assistenti sociali, sempre presenti in passato, ma non ora. Da sottolineare che la sola psichiatra impegnata nel servizio quando deve assentarsi per ferie o per spostarsi presso varie istituzioni per motivi di lavoro, è costretta a rinviare le visite, attese dai pazienti anche da mesi.

Non basta. Il servizio deve fare i conti anche con i locali non adeguati che lo ospitano. L’accesso alle sedi di Ales e Terralba è reso problematico per anziani e disabili dalla presenza di barriere architettoniche. Ad Ales addirittura davanti all’accesso c’è un parcheggio di auto. A Terralba, invece, i ridotti spazi disponibili non consentono l’effettuazione di terapie di gruppo o gli incontri con le famiglie. Da aggiungere che gli impianti di climatizzazione si rivelano insufficienti a mitigare il caldo estivo, alla base dell’aumento delle sofferenza dei malati psichiatrici. Chiusa, inoltre, a Ales da più di 10 anni la Casa Famiglia gestita da privati, che in passato è stata di grande sostegno per i pazienti e loro famiglie.

“E’ inconcepibile che i pazienti psichiatrici e le loro famiglie siano abbandonati al loro destino, – afferma Marco Efisio Pisanu, segretario provinciale della Funzione Pubblica Cisl – bisogna fare di tutto per risolvere i problemi della carenza del personale del servizio e delle sedi che lo ospitano”. Da Pisanu anche un appello rivolto a tutte le istituzioni interessate perchè “siano risolte tutte le criticità evidenziate e segnalate da una paziente nei giorni scorsi”.

Sulle gravi carenze del servizio interviene anche Giustina Dessì, portavoce del comitato civico Presente e Futuro della Sanità Territoriale in Alta Marmilla: “Una situazione, quella del Centro di Salute Mentale del distretti Ales e Terralba, che non è in grado di dare l’assistenza necessaria ai malati psichiatrici della Marmilla, alle loro famiglie e a chiunque ha necessità di una visita psichiatrica in relazione ad altre patologie”, denuncia Giustina Erbì. “Le gravi carenze di questo servizio sono state denunciate in alcuni interventi nell’assemblea pubblica da noi promossa il 7 giugno scorso”, prosegue Giustina Erbì. “Un incontro in cui è stato segnalato l’abbandono in cui versano tutti i servizi sanitari della nostra zona. Sappiamo di non avere i numeri e il peso delle popolazioni delle province di Cagliari e di Sassari, ma non è giusto che appunto ci si consideri solo numeri e non persone con uguali diritti degli abitanti delle province più popolose”.