Personale in ferie, chiude sino a fine mese l’ospedale di comunità di Ghilarza

Ghilarza

Da domani al Delogu si ferma anche l’attività chirurgica

Ha chiuso ieri e rimarrà chiuso fino al 31 luglio prossimo l’Ospedale di Comunità di Ghilarza. Già dai giorni scorsi era stato avviato il piano di dimissioni e trasferimenti verso alcune Residenze Sanitarie Assistite dei pazienti che occupavano i 20 posti letto del reparto. La chiusura, prevista inizialmente fino a tutto il mese di agosto, è stata poi ridotta a due sole settimane. Quelle necessarie a fare usufruire del periodo obbligatorio di ferie estive parte del personale sanitario. Tra loro uno dei due medici impegnati nel servizio, mentre l’altro medico già da ieri è stato invece destinato a rinforzare il Reparto Medicina di Oristano. Un presidio in sempre maggiore sofferenza, a causa dei ricoveri costantemente superiori ai circa 40 posti letto accreditati e con il personale sanitario al lumicino, personale al momento in difficoltà perfino a programmare le ferie estive, pena il rischio di chiusura del reparto.

Una coperta sempre più corta quindi che ha reso intanto indispensabile la chiusura dell’OSCO di Ghilarza per due settimane con la riapertura prevista dal primo agosto, quando il servizio però sarà costretto a operare per 15 giorni con un solo medico, quello attualmente assente, e con l’altro che dovrà necessariamente assentarsi per ferie.

Primo Ospedale di Comunità in Sardegna, il servizio ospitato nella vecchia Medicina del Delogu (al secondo piano) è stato inaugurato appena 5 mesi fa, alla presenza dell’assessore Carlo Doria. Grande la soddisfazione espressa in quella occasione dal presidente della Regione Christian Solinas che aveva parlato di ‘un nuovo modello di sanità, moderno e sostenibile, in grado di mettere al centro i cittadini con i loro bisogni di cure e assistenza. Il primo ospedale di comunità della Sardegna, una realtà al servizio dei cittadini”. Di tono analogo la soddisfazione espressa anche dagli interventi dell’assessore alla Sanità Carlo Doria e del Direttore della Asl di Oristano Angelo Maria Serusi.

L’ospedale di comunità di Ghilarza, concepito come una struttura intermedia tra l’ospedale per acuti e il rientro a casa o verso strutture residenziali, è affidato sopratutto alla gestione di personale infermieristico con la presenza dei due medici incaricati solo per alcune ore al giorno. Anche la funzionalità di questo servizio ha però dovuto presto fare i conti con la carenza dei medici che è appunto alla base della sua temporanea chiusura. Durante questo periodo all’Ospedale di Comunità, comunque, saranno garantiti dagli infermieri gli interventi di supporto che si dovessero rendere necessari, e alcuni ambulatori.

Sempre in coincidenza con il periodo di fruizione delle ferie, al Delogu di Ghilarza da domani lunedì 18 luglio e fino al 3 settembre, sarà sospesa anche l’attività chirurgica, assicurata attualmente nel presidio solamente in maniera programmata e in day surgery, cioè con un solo giorno di ricovero del paziente. Fino al mese di agosto resterà comunque aperto l’ambulatorio di chirurgia. Non si tratta di una misura nuova, da anni la chirurgia programmata di Ghilarza viene sospesa nel mese di agosto.

Al Delogu, invece, sarà regolarmente funzionante per tutta l’estate e per 24 ore al giorno il Punto di Primo Intervento, che si avvale solo di medici “in affitto”, in grado di assicurare assistenza ai pazienti con solo codici bianchi e gialli.

Domenica, 16 luglio 2023