Personale del San Martino, in 600 faranno il tampone molecolare

Personale del San Martino, tampone molecolare per 600 Avviati i test a tappeto chiesti anche dal Cimo: per ora nessun positivo

Circa seicento operatori del San Martino di Oristano in queste settimane sono sottoposti a tampone molecolare per la ricerca del SarsCov-2. Tra loro medici, infermieri e tecnici, ma anche il personale addetto ai servizi di guardiania e di pulizia. Lo screening ha preso il via prima di Natale e si concluderà alla metà del prossimo mese. Al momento non è stato rilevato nessun contagio tra il personale.

Davanti alle tende installate nel parcheggio sul retro dell’ospedale sono convocati gli addetti dei diversi reparti e servizi in base a un calendario messo a punto dalla Direzione.

A sollecitare lo screening di tutto il personale era stato il sindacato Cimo, attraverso il suo segretario aziendale Giampiero Sulis, che in più occasioni aveva lamentato come – nonostante la ripresa della pandemia – dopo la pausa estiva e dopo i numerosi contagi all’interno dei reparti, dallo scorso mese di giugno non si fosse più provveduto a fare un controllo a tappeto di tutti gli operatori del San Martino.