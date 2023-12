Persiane orientabili direttamente dalla fabbrica, con consegna rapida, a prezzi vantaggiosi

Per rendere le vostre case più sicure, eleganti e funzionali, siamo fieri di annunciare l’arrivo in Sardegna di un’azienda leader nella realizzazione di persiane orientabili direttamente dalla fabbrica. Ora avrete l’opportunità di acquistare queste meraviglie dell’architettura direttamente da noi, senza intermediari, ad un prezzo incredibilmente vantaggioso.

Le nostre persiane orientabili su misura offrono una soluzione elegante e pratica per ogni tipo di ambientazione. Realizzate con materiali di alta qualità, vi garantiranno un massimo isolamento termico e acustico, rendendo la vostra casa un’isola di tranquillità e comfort.

Cosa le rende davvero speciali? La tecnologia di ultima generazione che le contraddistingue. Grazie al nostro trattamento speciale, le persiane orientabili effetto legno sublimato diventano impermeabili e completamente inattaccabili dagli agenti atmosferici. Non dovrete più preoccuparvi dei danni causati dalla pioggia, vento o sole intenso: le nostre persiane rimarranno belle e funzionali nel tempo, senza richiedere alcuna manutenzione.

Ma la vera sorpresa è il prezzo: direttamente dalla fabbrica, senza intermediari, potete portare a casa vostra le nostre persiane orientabili a soli 360 Euro al mq! Un’opportunità unica per avere prodotti di altissima qualità a prezzi incredibilmente convenienti.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: chiamate subito l’agente per la Sardegna al numero +39 353 3800814 e scoprite di più sulle nostre Persiane Orienta Plus.

Con il loro design all’avanguardia e la possibilità di personalizzarle su misura per voi, le nostre persiane saranno la scelta perfetta per completare i vostri spazi.

Non rinunciate all’eleganza e alla funzionalità: scegliete i migliori per le vostre case. Persiane Orienta Plus: prezzi di fabbrica e qualità senza compromessi direttamente a portata di mano!

PERSIANE ORIENTA PLUS

Persiane Orientabili di ultima generazioni realizzate su misura, effetto legno sublimato.

Prezzo di fabbrica, direttamente dal produttore – € 360,00 al mq

Consegna rapida

AGENTE PER LA SARDEGNA Cell: +39 353 3800814

https://www.orientaplus.it/contact/