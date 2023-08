Persi tra i ricordi con il libro “Raccontami” di Piero Marongiu: la presentazione a Seneghe

Eventi Appuntamento nell'ultima serata di Cabudanne de Sos Poetas

Appuntamento con il giornalista nell’ultima serata di Cabudanne de Sos Poetas

Una storia densa di ricordi, amore e nostalgia l’ultima fatica letteraria del giornalista Piero Marongiu dal titolo “Raccontami”, che sarà presentata domenica 3 settembre a Seneghe.

Inserito tra gli appuntamenti della serata conclusiva XVIII edizione del Cabudanne de Sos Poetas, l’incontro è previsto per le 18,30 presso i giardini di Prentza de Murone.

L’opera . Edito da “La Zattera”, “Raccontami” vede come protagonista Perdigheddu, rimasto orfano di entrambi i genitori in un terribile incidente stradale all’età di tre anni. Cresciuto dai nonni Antonio e Maria, il piccolo apprenderà i saperi della saggezza contadina, parte integrante di un mondo legato al passato dell’Isola.

L’amore dei nonni e per la natura non riusciranno tuttavia a colmare il vuoto lasciato dalla perdita dei genitori, sempre vicini al suo cuore attraverso le parole ormai avvolte nella nebbia della dolce ninna nanna cantata da sua madre per farlo addormentare.

L’autore. Pietro Marongiu è un giornalista pubblicista nato a Seneghe nel 1956. Ex luogotenente dell’Esercito Italiano, ha pubblicato le raccolte di poesie “Per amore solo per amore. Sospesi nell’infinito” e “Pellegrino nel tempo”, si aggiungono per “La Zattera” le opere “La danza della farfalla” (2016) e “Oltre la notte” (2018). Dalla sua passione per la storia e l’archeologia sono nate diverse trasmissioni televisive sulla cultura e le tradizioni popolari, andate in onda su emittenti locali.

