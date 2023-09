Perseguitava una ragazza e il suo compagno, ora dovrà stare lontano da loro

Cronaca Provvedimento del giudice contro un operaio dopo le denunce ai carabinieri

Gonnosfanadiga

Provvedimento del giudice contro un operaio dopo le denunce ai carabinieri

Per diverso tempo ha perseguitato una ragazza e il suo compagno, in paese. Da oggi un operaio di Gonnosfanadiga, 40 anni, non potrà più farsi trovare a meno di 300 metri da quelle due persone o avvicinarsi alla residenza della donna e al luogo di lavoro dell’uomo. Non dovrà neanche comunicare con loro, in nessun modo.

Il provvedimento adottato dall’ufficio Gip del Tribunale di Cagliari dopo l’ennesima denuncia per stalking è stato notificato dai carabinieri.

Se la persona denunciata dovesse ignorare queste prescrizioni rischierebbe misure cautelari personali ancora più restrittive.

Mercoledì, 6 settembre 2023

