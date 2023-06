Perseguitava e spaventava la moglie: via da casa, dovrà starle lontano

Cronaca Indagini dei carabinieri dopo una denuncia della donna

Cagliari

Indagini dei carabinieri dopo una denuncia della donna

Perseguiva la moglie, facendola vivere nella paura. Un operaio di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato allontanato dalla casa familiare e non potrà più avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna.

Lo ha disposto il GIP presso il Tribunale di Cagliari. Il provvedimento è stato notificato all’uomo dai carabinieri della stazione di San Bartolomeo.

La misura segue alcuni accertamenti eseguiti dagli stessi militari in seguito a una denuncia-querela formalizzata alcuni giorni prima dalla donna vittima dei maltrattamenti. I militari hanno documentato “l’intensa e intollerabile attività persecutoria” cui era sottoposta la moglie.

Il provvedimento si è reso necessario, spiegano i carabinieri in una nota, per “evitare ulteriori danni e possibili pericoli per la donna”.

A seguito dell’esecuzione del provvedimento, l’uomo si è trasferito nell’abitazione dei propri genitori, in centro a Cagliari.

Giovedì, 29 giugno 2023

