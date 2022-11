L’attività riguardante la violenza di genere, secondo quanto reso noto dalla questura di Cagliari, è in costante aumento. Di contro sta aumentando la fiducia nelle istituzioni e la presa di coscienza da parte delle vittime, che vengono aiutate nel loro difficile percorso dalla Rete Antiviolenza, in cui la Polizia di Stato è da tempo parte attiva, con le campagne permanenti finalizzate al contrasto della violenza di genere e all’informazione sui rimedi di tutela messi a disposizione delle vittime.

In un caso i poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine hanno riscontrato atteggiamenti persecutori in totale assenza di una relazione sentimentale, da parte di un cittadino, autore di un’attività vessatoria maniacale, compiuta nei confronti di una donna, anche attraverso l’utilizzo dei social network.

Hanno messo in atto atti persecutori nei confronti delle ex compagne. Quattro uomini sono stati ammoniti del questore dal mese di ottobre a oggi in provincia di Cagliari.

Fonte: Link Oristano

