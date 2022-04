L'ultimo assalto risale al giorno di Pasqua

VILLACIDRO. Stalker villacidrese di 53 anni arrestato dai carabinieri della Compagnia e rinchiuso nel carcere di Uta. L’uomo aveva tenuto un comportamento altamente persecutorio e aggressivo nei confronti della ex compagna, in modo intenzionale e ripetuto nel tempo: intimidazioni, sopraffazioni, oppressione fisica e psicologica attraverso continui insulti, offese e minacce. Nel pomeriggio di Pasqua ha continuato a minacciare di morte la donna al telefono, poi sono prontamente intervenuti i carabinieri in soccorso della donna che li aveva chiamati sul 112, che hanno arrestato l’uomo e, su disposizione del magistrato, lo hanno accompagnato al carcere mandamentale di di Uta. (l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

