Pericolo scale nei cimiteri di Cagliari: “Un caos totale anche a Bonaria, Comune disorganizzato anche coi defunti”

Evidentemente chi ha la responsabilità della gestione dei cimiteri cittadini non si rende conto della pericolosità delle scale mobili che i cittadini devono usare per mettere un fiore.

in ricordo dei propri cari. Quanto denunciato nei giorni scorsi da Casteddu Online mette in risalto la pericolosità delle scale che vengono utilizzate per raggiungere i loculi dei piani superiori nel Cimitero di San Michele, ma non è diversa la situazione nel Cimitero di Bonaria, anzi per certi versi è peggiore. Infatti non solo le ruote che consentono di spostare le scale sono talmente piccole che dopo due giri di inceppano, cioè si bloccano per l’erba,il fieno e il terriccio che si impastano intorno ad esse, ma è impossibile per chiunque spostarle e utilizzarle. specie da parte delle persone anziane e deboli. Il Comune ha addirittura fatto allontanare e quindi vietare alle persone che si prestavano a spostare e avvicinare le scale ai loculi, rendendo così un servizio utile che lo stesso Comune non assicura. Perchè non disciplinare in maniera opportuna questo tipo di attività, magari utilizzando persone che fruiscono del reddito di cittadinanza ? Marcello Roberto Marchi