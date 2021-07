Pericolo lungo la Statale 131DCN per i resti del camper bruciato a inizio mese

Ghilarza

Inutili sinora le segnalazioni all’Anas. Proteste anche per l’abbandono dei rifiuti nelle cunette

I resti del camper andato distrutto da un incendio lo scorso 3 luglio sono ancora in una piazzola di sosta sulla Statale 131 Dcn, a poche centinaia di metri dallo svincolo di Ghilarza. Nessuno sinora li ha rimossi e causano una situazione di pericolo: occupano uno spazio riservato alle emergenze in un tratto di strada in questo periodo molto trafficato e che, purtroppo, in passato è stato teatro di gravi incidenti.

L’incendio del camper era avvenuto nella notte del 3 luglio ed aveva coinvolto, verso le 22, una famiglia di turisti. Il camper proveniente da Olbia era diretto verso lo svincolo di Losa quando, a causa di un incendio il proprietario aveva arrestato la marcia mettendosi in salvo insieme ai familiari. L’intervento dei vigili del fuoco di Abbasanta e dei carabinieri di Ghilarza non era stato sufficiente a salvare il veicolo.

La presenza della carcassa del veicolo è stata segnalata più volte anche all’Anas, competente sulla Statale 131 Dcn. Ma sinora queste segnalazioni non hanno dato esito alcuno.

Così come non sembrano essere ascoltate le lamentele per lo stato di abbandono delle piazzole e delle cunette della Statale, invase da rifiuti di ogni genere abbandonati da automobilisti incivili e maleducati.

Un problema non nuovo e che si ripete, purtroppo, anche questa estate.

Lunedì, 19 luglio 2021