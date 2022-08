Pericolo incendi estremo, a Cagliari chiudono tutti i parchi e le aree verdi sino a sabato

L’ultimo bollettino della Protezione Civile parla chiaro: pericolo di incendio estremo, venerdì 19 agosto, per la zona di Cagliari. Per l’allerta rossa, come in questo caso, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’incendio, se non viene affrontato tempestivamente, si propaga rapidamente raggiungendo grandi dimensioni. Da qui la decisione del Comune di sbarrare tutti i parchi: “A causa delle condizioni meteo in peggioramento, come previsto dal bollettino di previsione in data odierna e valido per tutta la giornata di venerdì 19 agosto, con codice rosso per pericolosità estrema, tutti i parchi e le aree verdi comunali rimarranno chiusi sino a cessato allarme”.