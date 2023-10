Pericolo crolli, chiusa al traffico via Riu Mortu a Monserrato

Monserrato – Pericolo per una soletta di contenimento, via Riu Mortu chiusa al traffico per permettere agli operai di mettere in sicurezza il luogo. Modifica momentanea della viabilità stradale per lavori in corso in uno degli snodi più importanti della città: la soletta di contenimento e protezione del canale tombato scricchiola e ruspe e specializzati nel settore sono già all’opera per ripristinare la sicurezza necessaria per abitanti e automobilisti. Lavori estremamente urgenti da realizzare, una direttiva adottata che, sino al termine degli interventi, stravolgerà il traffico. I primi disagi sono già stati registrati nelle ore di punta, lunghe file di auto incolonnate e l’avviso degli amministratori di scegliere percorsi secondari al fine di snellire i tempi di percorrenza.