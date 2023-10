Pericolo a Samassi, anziano si aggira in mezzo ai binari

Anziano in mezzo ai binari, pericolo per un cittadino che, molto spesso, si aggira alla stazione dei treni. Si tratta di un uomo di una certa età, ben conosciuto in paese e che trascorrere parte delle sue giornate a girovagare per il centro abitato. Questa mattina è stato avvistato mentre si è calato, più volte, in mezzo alle rotaie. La segnalazione è giunta da un passante che lo ha notato. Per fortuna, in quel momento, non era previsto alcun passaggio del treno ma la preoccupazione che l’episodio possa ripetersi permane.