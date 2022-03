Per tutta la durata dei lavori l’area dei Giardini Pubblici soggetta ad intervento non sarà agibile agli utenti.

La branca secondaria oggetto di intervento, come riportato nella relativa relazione tecnico-agronomica, risulta secca e quindi pericolosa per la sicurezza dei numerosi utenti dell’area verde, in considerazione delle dimensioni e del peso della stessa: si procederà pertanto alla sua potatura in via d’urgenza.

Rischia il crollo una branca del celebre ficus dei Giardini pubblici. Così a partire dai prossimi giorni, dopo una regolare comunicazione alla competente Stazione del Corpo Forestale di Cagliari, si procederà con urgenza alla messa in sicurezza di una branca del Ficus macrophylla che impreziosisce la storica area verde della città, proposto per l’inserimento nell’elenco regionale degli Alberi Monumentali della Sardegna, con una delibera di Giunta Comunale dello scorso novembre 2021.

