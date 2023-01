Palmas Arborea

Avviati i lavori sulla carreggiata, in seguito gli attraversamenti pedonali rialzati

Più sicurezza per pedoni e automobilisti sulla strada provinciale 53, nel tratto fra Palmas Arborea e Santa Giusta: per mettere in sicurezza il manto stradale e installare attraversamenti pedonali rialzati interviene direttamente il Comune di Palmas Arborea.

Nei giorni scorsi l’inizio dei lavori per la manutenzione straordinaria della strada. Il Comune di Palmas – nel cui territorio si trova il tratto interessato – è stato autorizzato dall’Amministrazione provinciale e investirà 10.000 euro.

“È molto importante per l’amministrazione comunale garantire la sicurezza in quel tratto stradale: specialmente in caso di pioggia, non era assolutamente garantita”, ha spiegato il sindaco di Palmas Arborea, Emanuele Cadoni.

Per i passaggi pedonali si dovrà invece aspettare. “Appena le condizioni meteo e le temperature lo permetteranno, sulla circonvallazione di Palmas Arborea saranno realizzati gli attraversamenti pedonali, finanziati in parte con fondi dall’Amministrazione comunale e ugualmente autorizzati dalla Provincia di Oristano”.

“Gli attraversamenti rialzati costringeranno gli automobilisti a rallentare in quel tratto di strada, che molto spesso viene percorso a velocità molto elevata”, ha concluso il sindaco Cadoni. “Anche questo intervento è per la nostra Amministrazione molto importante per garantire la sicurezza degli abitanti di Palmas Arborea e di tutti gli automobilisti che percorrono la circonvallazione”.

