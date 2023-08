Pericoli in spiaggia? Si sgombera. L’operazione è partita da S’Archittu

Cronaca Sul litorale di Cuglieri intervento nella spiaggetta dell'arco

I nuovi cartelli affissi a S'Archittu per ricordare i divieti

Cuglieri

Intervento nella spiaggetta dell’arco

Ci sono pericoli di crollo e di smottamenti ed è scattato lo sgombero della spiaggetta dell’arco di S’Archittu. Sono stati gli agenti del Corpo Forestale e quelli della polizia municipale di Cuglieri, insieme agli uomini della Capitaneria di Porto di Oristano a intervenire. Turisti e bagnanti hanno dovuto abbandonare la spiaggia a ridosso dell’Arco.

Dal lontano 2009 vige l’ordinanza di divieto di accesso, da quando si verificarono i primi smottamenti dal costone. Ma di fatto era sempre stata tollerata la presenza dei bagnanti che a loro rischio e pericolo occupavano la spiaggetta. Pochi giorni fa nell’arenile erano comparsi i nuovi cartelli a ricordare i divieti.

Il comandante della Capitaneria Federico Pucci di Oristano ha spiegato che insieme altri enti istituzionali si sta monitorando la costa per far rispettare l’interdizione nelle aree a rischio non solo a S’Archittu, ma anche a Santa Caterina.

Sabato, 12 agosto 2023

