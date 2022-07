Pergolesi e Mozart a Terralba con i solisti dell’Academia della Sardegna

Terralba Concerto sabato sera al teatro comunale. Ingresso gratuito Altra tappa nell’Oristanese per i musicisti dell’Orchestra “Academia della Sardegna”: domani – 16 luglio – saranno al teatro comunale di Terralba, in piazza Libertà. Il concerto, in programma alle 21, proporrà brani di Giovanni Battista Pergolesi, Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Doppler. Sul palco i solisti Giuseppe Nese al flauto, Alberto Cesaraccio all’oboe e Francesco Mariozzi al violoncello. Saranno diretti dal maestro Vincenzo Mariozzi. L’ingresso è gratuito: i biglietti saranno offerti da Academia della Sardegna. Venerdì 15 luglio 2022

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail