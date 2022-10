Nove tecnici della stazione di Sassari, partiti immediatamente, hanno raggiunto i tre cercatori di funghi e li hanno riaccompagnati lungo il sentiero, fino alla loro auto. Fortunatamente si trovavano in buone condizioni di salute e non necessitavano di intervento sanitario.

L’allarme è giunto alla Centrale operativa del Soccorso Alpino alle 19 tramite una chiamata diretta da parte dei tre dispersi nel momento in cui, col calare del buio, si son resi conto di aver perso l’orientamento. M.A., 47 anni, D.D., 48 anni e M.P., 45 anni, tutti e tre di Alghero, hanno raggiunto il primo punto utile per poter comunicare tramite il cellulare e hanno dato la loro posizione, individuata nei pressi di un agriturismo in località Badde de sa mola, tra Putifigari e Ittiri.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail