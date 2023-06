Perde la lotta col cancro in 9 mesi e muore a 32 anni, Quartu e Sinnai piangono Francesca Perra

La foto scelta per il ricordo eterno la mostra in tutta la sua grinta e dolcezza. Francesca Perra, ennesima giovane vittima sarda del peggiore dei mali, il cancro, aveva solo trentadue anni ma un bagaglio di esperienze lavorative da fare impallidire molti altri giovani. Qualche lavoro sicuro in vari fast food dopo il diploma, poi il lavoro da parrucchiera grazie al quale è riuscita a farsi apprezzare da tantissime persone. Quelle che, insieme a una moltitudine di altre persone, inclusi politici dell’hinterland cagliaritano, oggi la piangono senza sosta. La 32enne è stata stroncata da un tumore, così rapido così forte, “in appena nove mesi. Ma è stata una guerriera sino all’ultimo, va detto e ricordato”, dice, con la poca voce a disposizione dopo lunghi pianti, mamma Antonella. Sui social la piangono le colleghe dei saloni nei quali ha lavorato e c’è anche chi ricorda i tempi, spensierati, delle scuole superiori e delle scuole medie.

Francesca Perra, col supporto dei medici, ha cercato sino all’ultimo di far regredire la “bestia”, ma alla fine non ce l’ha fatta. Il funerale è già stato fissato, venerdì 16 giugno alle 116 nella chiesa quartese di Santa Maria degli Angeli. E c’è da scommetterci che sarà un addio molto ma molto partecipato, prima dell’ultimo viaggio della 32enne sino al nuovo cimitero di Sinnai.