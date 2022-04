Perde la battaglia contro la malattia e muore a Milano, Villaspeciosa dice addio a Tiziana Porcu

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Ha scoperto di avere un brutto male quattro mesi fa, Tiziana Porcu, 54enne di Villaspeciosa. E, da quel momento, le ha tentate tutte per sconfiggere la “bestia”, quel cancro che era arrivato all’improvviso nella sua vita. Ma, purtroppo, non ce l’ha fatta: la donna è morta ieri a Milano. Era andata sino al capoluogo lombardo venti giorni fa per sottoporsi ad una serie di cure. La Porcu, originaria di San Sperate, era molto conosciuta sia nel suo paese natale sia a Villaspeciosa: il marito, Gianfranco Mameli, 61 anni, è l’operaio del Comune, l’unico in una realtà di 2500 anime. Tiziana Porcu lascia lui, le figlie Simona, Valentina e Martina e cinque nipoti.Proprio una delle figlie, Simona, ha affidato a Facebook un lungo e toccante post per ricordare la mamma. A dare notizia del decesso il sindaco Gianluca Melis: “A nome mio, dell’amministrazione comunale e dei dipendenti del Comune di Villaspeciosa ci uniamo al dolore dell’amico e collega Gianfranco e delle figlie Simona, Valentina e Martina per la prematura e improvvisa scomparsa della cara moglie e mamma Tiziana. Sentite condoglianze, e che la terra ti sia lieve, Tiziana Porcu”.